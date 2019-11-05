В прошлом месяце украинцы зарегистрировали 27 000 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с прошлогодним октябрем цифра увеличилась в 2,3 раза, сообщает "Укравтопром".

Это максимальный результат, не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам активно легализировались "евробляхеры".

Больше всего среди этих машин было автомобилей марки Volkswagen. В течение октября украинскую прописку получили сразу 4400 подержанных "фольксвагенов". Второй по популярности была чешская Skoda, в активе которой 2400 украинских регистрационных номеров.

Читайте также Растаможка "евроблях": в бюджет поступило в 7 раз больше денег

На третьем месте Ford - 2300 автомобилей этой марки в октябре поменяли своих иностранных владельцев на украинских. Также в ТОП-5 брендов ввезенных легковых автомобилей с пробегом попали: Renault - 2200 шт. и OPEL - 1800 шт.

Всего с января по октябрь в Украине было зарегистрировано 349 000 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что более чем в 4 раза выше показателя годичной давности.

Раньше сообщалось о том, что с границ Украины исчезли "евробляхеры". Также мы писали, что Украина заработала на "евробляхах" рекордную сумму.