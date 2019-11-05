Гроші на підвищення зарплат учителям: Сергій Каплін закликає заощаджувати на утриманні парламенту та Офісу президента [ Редактировать ]
Гроші на підвищення зарплат учителям знайти можна. Так вважає, голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. На його думку, заощадити слід на утриманні парламенту, уряду та офісу президента. А також переглянути ставки по окремим податкам і зборам, провестИ жорстку детінізацію зарплат, та аудит усіх фінансів місцевих громад.
"Давайте перевіримо місцеві фінанси, де тендери не відбуваються без відкатів. Це десятки мільйонів гривень у державний бюджет. Давайте перевіримо видатки на утримання Верховної ради України, Кабінету міністрів України. давайте врешті-решт збільшимо ставки для багатих людей, на податок з доходів фізичних осіб, і на єдиний соціальний внесок - це як мінімум додатково - 50-60 млрд гривень. А якщо ми поборемо детінізацію української економіки в частині виплат зарплат у конвертах ми отримаємо ще кілька десятків мільярдів гривень", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України
по теме
США офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди
195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів у атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату.
Уряд ухвалив проект держбюджету на 2020 рік
Уряд ухвалив проект держбюджету на 2020 рік для другого читання. Рішення прийняли на позачерговому засіданні напередодні ввечері
Розслідування справи Дубневича: депутати зняли недоторканність зі свого першого колеги
Перший пішов. Депутати зняли недоторканність зі свого першого колеги у цьому скликанні - Ярослава Дубневича. Саме цю людину у ЗМІ давно називають королем кешу та хазяїном української залізниці
Президент України зустрівся з Генсеком НАТО
Розведення сил у Петрівському розпочнеться в понеділок. Про це заявив Президент Володимир Зеленський. Глава держави зустрівся сьогодні в Києві з Генсеком НАТО, який перебуває в Україні з офіційним візитом
США вважає своїм головним завданням перешкоджання будівництву "Північного потоку-2"
Санкції готують, але, як вважають у Вашингтоні, вони вже не зупинять проект. Тема Нордстрім-2 сьогодні стала однією з найважливіших у ході сенатських слухань