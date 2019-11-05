Гроші на підвищення зарплат учителям знайти можна. Так вважає, голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. На його думку, заощадити слід на утриманні парламенту, уряду та офісу президента. А також переглянути ставки по окремим податкам і зборам, провестИ жорстку детінізацію зарплат, та аудит усіх фінансів місцевих громад.

"Давайте перевіримо місцеві фінанси, де тендери не відбуваються без відкатів. Це десятки мільйонів гривень у державний бюджет. Давайте перевіримо видатки на утримання Верховної ради України, Кабінету міністрів України. давайте врешті-решт збільшимо ставки для багатих людей, на податок з доходів фізичних осіб, і на єдиний соціальний внесок - це як мінімум додатково - 50-60 млрд гривень. А якщо ми поборемо детінізацію української економіки в частині виплат зарплат у конвертах ми отримаємо ще кілька десятків мільярдів гривень", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України