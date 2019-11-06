Урізання виплат по безробіттю суперечить Конституції Німеччини. Таке рішення ухвалив Конституційний Суд країни. Разом з тим, судді дозволили державі застосовувати фінансові санкції проти людей, які не хочуть працювати. Детальніше про рішення суду і про допомогу, яку отримують безробітні німці, - розкаже Тетяна Логунова.

424 євро на руки. Плюс кошти на оренду помешкання, оплату комунальних послуг і медичного страхування. Таку соціальну допомогу від держави щомісяця отримують німецькі безробітні. Втім, за умови, що вони демонструють бажання і готовність працевлаштуватися. Якщо ж ні - виплати поступово урізають. Кілька разів не з'явився на співбесіду у центр з працевлаштування або відмовився від запропoнованих вакансій - мінус 30 відсотків. Робиш це систематично мінус 60. А потім взагалі, нічого.

Урізання виплат - частково суперечить основному закону країни. Таке рішення сьогодні ухвалив Конституційний Суд Німеччини. Скаргу подав безробітній німець, якому більше ніж на половину зменшили соціальну допомогу. Крім позивача, на засіданні були присутні лідери німецьких партій і міністр праці країни.

Судді розглядали цю справу кілька років. І ось, вердикт є. Держава має право застосовувати фінансові санкції до безробітніх. Втім, до певої межі. Виплати можна зменшувати максимум на 30 відсотків. Усе інше принижує людську гідність.

"Основний закон захищає людей, які потребують допомоги, зводить мости у краще майбутнє. Законодавці мають право вимагати, щоб люди, які отримують державні кошти, користувалися й цими мостами. Але якщо йдеться про вилучення коштів, необхідних для життя, мають бути дотримані жорсткі умови. Зменшення виплат на 60 відсотків або їх повне скачування не відповідає нормам Конституції", - говорить Штефан Харбарт, заступник голови Конституційного суду Німеччини.

Рішення суду вже прокоментував профільний міністр. Керівник відомства з питань праці і соціальної політики Губертус Гайль вважає - судді вгодили всім стoронам.

"У суспільстві завжди є люди, які підозрюють усіх безробітних у тому, що вони ліниві і не хочуть працювати. Це не відповідає дійсності. З іншого боку, завжди є і ті, які будь-які вимоги з боку держави вважають атакою на людську гідність. Сьогоднішнє рішення суду дозволяє подолати ці дві полярні позиції", - говорить Губертус Гайль, міністр з питань праці і соціальної політики.

Наразі допомогу з безробіття отримують близько чотирьох мільйонів повнолітніх німців. А урізані виплати торік отримали 900 тисяч людей.