Лунный гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака: кто в опасности [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, Луна будет пребывать в знаке Рыбы. В этот период многие знаки зодиака могут почувствовать ослабленную концентрацию. Однако, есть большая вероятность, что такое явление не будет долгим. Так, Рыбы, Водолеи и Близнецы могут проще переживать трудности.
Козероги, Стрельцы и Овны наконец почувствуют облегчение, все дела на работе и в личной жизни наладятся. А вот Весы, Скорпионы, Львы рискуют попасть в конфликтную ситуацию с коллегами.
Дев, Раков и Тельцов астрологи предупреждают о сложном дне. Однако это будет неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности.
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