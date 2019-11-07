Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Концерт Валерия Меладзе

9 и 10 ноября 2019 в Национальном Дворце Украина состоится большой сольный концерт прекрасного исполнителя и замечательного продюсера Валерия Меладзе

Неподражаемый голос и талант принесли артисту огромную популярность и любовь миллионов поклонников. Тысячи концертов, рекордное количество хитов за более чем 30 летний твоерческий путь.

Лучшие хиты и новые песни ждут слушателей и ценителей творчества Валерия Меладзе в этот прекрасный романтический вечер

Когда: 9 ноября, 19:00

Где: Дворец Украина

Сколько: от 499 до 2999 грн

Black Cloud - Kyiv Biennial 2019

Третье биеннале современного искусства, знания и политики под названием "Черная туча". В этом году целью мероприятия станет осмысление социальной и политической трансформации, которые произошли в Восточной Европе в течение последних трех десятилетий, в частности под влиянием Чернобыльской катастрофы, распада СССР и развития современных информационных технологий.

Когда: 1 по 23 ноября, 10:00

Где: библиотека КПИ, проспект Победы, 37

Вход бесплатный.

Кинолекторий "Культурфильмы. ВУФКУ. Lost & Found"

Вас ждет кинолекторий из четырех лекций международно признанных исследователей кино и показы фильмов 1920-х в Музее кино.

Программа:

9 ноября в 17:00 - Лекция Алексея Ретинского "Симфония Донбасса "Дзиги Вертова. Морфология шума" и кинопоказ фильма "Энтузиазм (Симфония Донбасса)" (1930, 65 мин. Режиссер: Дзига Вертов)

15 ноября в 19:00 - Лекция Любомира Госейко "Две вуфкивськи экспериментальные ленты во французском киноавангардi 1920-х" и показ фильма La marche des machines / "Марш машин" (1928, Франция, 6 мин. Режиссер: Эжен Деслав) и Les nuits electriques / "Электрические ночи" (1928, Франция, 13 мин. Режиссер: Эжен Деслав)

16 ноября в 17:00 - Лекция Любомира Госейко Les Tartares versus "Тарас Трясило" в контексте французского кинопроката и показ фильма "Тарас Трясило" (1926, 62 мин. Режиссер: Петр Чардынин).

Когда: 2, 9, 15, 16 ноября, 17:00

Где: Довженко-центр, улица Васильковская, 1

Сколько стоит: 80 гривен, льготный - 50 гривен, выходные дни - понедельник и вторник.

Выставка фиалок

Выставка африканских фиалок, растений-хищников и экзотических растений - хой, атмосферных тиландсий, суперсукулентов, которые называют "живыми камнями" и других редких растений.

Тут можно получить консультации по уходу за растениями; приобрести сами растения и все, что им нужно: почву, горшки, удобрения, средства защиты, декоративные кашпо и тому подобное.

Когда: 7-10 ноября, 11:00

Где: Городской дом природы, улица Рогнединская, 3

Вход бесплатный.

Laurent Garnier

Легенда мировой танцевальной сцены, пионер французской электроники Лоран Гарнье отыграет концерт в Киеве.

Когда: 9 ноября, 23:55

Где: Closer, улица Нижнеюрковская, 31

Сколько стоит: от 550 гривен

Бумбокс

Группа выступит в Киеве с презентацией нового альбома "Тайный код".

Когда: 9 ноября, 19:00

Где: Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1

Сколько стоит: от 499 гривен

Выставка котов / CFA Cat Show

На выставке вы сможете поближе познакомиться с различными породами кошек, пообщаться с их владельцами, увидеть работу экспертов, пополнить свои знания о мире кошек.

Когда: 9 и 10 ноября, 10:00

Где: МВЦ, Броварской проспект, 15

Сколько стоит: 150 гривен, для детей и пенсионеров - 100 гривен

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.