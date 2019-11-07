Выходные в Киеве: куда пойти 9-10 ноября (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.
Концерт Валерия Меладзе
9 и 10 ноября 2019 в Национальном Дворце Украина состоится большой сольный концерт прекрасного исполнителя и замечательного продюсера Валерия Меладзе
Неподражаемый голос и талант принесли артисту огромную популярность и любовь миллионов поклонников. Тысячи концертов, рекордное количество хитов за более чем 30 летний твоерческий путь.
Лучшие хиты и новые песни ждут слушателей и ценителей творчества Валерия Меладзе в этот прекрасный романтический вечер
- Когда: 9 ноября, 19:00
- Где: Дворец Украина
- Сколько: от 499 до 2999 грн
Black Cloud - Kyiv Biennial 2019
Третье биеннале современного искусства, знания и политики под названием "Черная туча". В этом году целью мероприятия станет осмысление социальной и политической трансформации, которые произошли в Восточной Европе в течение последних трех десятилетий, в частности под влиянием Чернобыльской катастрофы, распада СССР и развития современных информационных технологий.
- Когда: 1 по 23 ноября, 10:00
- Где: библиотека КПИ, проспект Победы, 37
- Вход бесплатный.
Кинолекторий "Культурфильмы. ВУФКУ. Lost & Found"
Вас ждет кинолекторий из четырех лекций международно признанных исследователей кино и показы фильмов 1920-х в Музее кино.
Программа:
9 ноября в 17:00 - Лекция Алексея Ретинского "Симфония Донбасса "Дзиги Вертова. Морфология шума" и кинопоказ фильма "Энтузиазм (Симфония Донбасса)" (1930, 65 мин. Режиссер: Дзига Вертов)
15 ноября в 19:00 - Лекция Любомира Госейко "Две вуфкивськи экспериментальные ленты во французском киноавангардi 1920-х" и показ фильма La marche des machines / "Марш машин" (1928, Франция, 6 мин. Режиссер: Эжен Деслав) и Les nuits electriques / "Электрические ночи" (1928, Франция, 13 мин. Режиссер: Эжен Деслав)
16 ноября в 17:00 - Лекция Любомира Госейко Les Tartares versus "Тарас Трясило" в контексте французского кинопроката и показ фильма "Тарас Трясило" (1926, 62 мин. Режиссер: Петр Чардынин).
- Когда: 2, 9, 15, 16 ноября, 17:00
- Где: Довженко-центр, улица Васильковская, 1
- Сколько стоит: 80 гривен, льготный - 50 гривен, выходные дни - понедельник и вторник.
Выставка фиалок
Выставка африканских фиалок, растений-хищников и экзотических растений - хой, атмосферных тиландсий, суперсукулентов, которые называют "живыми камнями" и других редких растений.
Тут можно получить консультации по уходу за растениями; приобрести сами растения и все, что им нужно: почву, горшки, удобрения, средства защиты, декоративные кашпо и тому подобное.
- Когда: 7-10 ноября, 11:00
- Где: Городской дом природы, улица Рогнединская, 3
- Вход бесплатный.
Laurent Garnier
Легенда мировой танцевальной сцены, пионер французской электроники Лоран Гарнье отыграет концерт в Киеве.
- Когда: 9 ноября, 23:55
- Где: Closer, улица Нижнеюрковская, 31
- Сколько стоит: от 550 гривен
Бумбокс
Группа выступит в Киеве с презентацией нового альбома "Тайный код".
- Когда: 9 ноября, 19:00
- Где: Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1
- Сколько стоит: от 499 гривен
Выставка котов / CFA Cat Show
На выставке вы сможете поближе познакомиться с различными породами кошек, пообщаться с их владельцами, увидеть работу экспертов, пополнить свои знания о мире кошек.
- Когда: 9 и 10 ноября, 10:00
- Где: МВЦ, Броварской проспект, 15
- Сколько стоит: 150 гривен, для детей и пенсионеров - 100 гривен
Выставка мотоциклов Harley-Davidson
Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.
В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.
Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.
- Посетить выставку можно 9-10 ноября
- Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания
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