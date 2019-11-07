У Рівному на подвір'ї екс-депутата рвонула бойова граната [ Редактировать ]
У Рівному о четвертій ранку на подвір'ї екс-депутата рвонула бойова граната. Вибуховою хвилею розбило шибки, пошкодила фасад та вхідні двері будинку. Помешкання належить бізнесменові Володимиру Рабінюкові, колишньому депутату Рівненської ради. На момент вибуху в оселі була його донька, вона не постраждала. Зловмисника розшукують.
"У мене ні ворогів немає, ні боргів нема, ні конфліктів нема. Вродіби все "ровненько". Десь щось не так, видно, не знаю, даже не можу уявити", - говорить Володимир Рабінюк, співвласник ПрАТ "Речовий ринок".
"Хочемо посилити профілактичні превентивні заходи відносно певного кола осіб на Рівненщині, які можуть бути дотичними до подібних злочинів", - говорить Антон Крук, речник ГУ НП у Рівному.
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