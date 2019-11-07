Прокуратура оголосила підозру в замаху на вбивство киянинові [ Редактировать ]
І про ще один резонансний випадок у столиці. Прокуратура оголосила підозру в замаху на вбивство киянинові, який напередодні влаштував стрілянину в під'їзді.
Сталося це в Святошинському районі Києва. Увечері чоловік вистрелив у свого сусіда - того з тяжкими пораненнями живота ушпиталили. Стрільця затримали. Як розповіли свідки: нападник роками не сплачував за комунальні послуги та крав у сусідів електрику. Люди подавали на нього до суду, але марно. Через борги в будинку не вмикали опалення. Тому жителі вирішили поговорити з неплатником. Зав'язалася сварка. Тоді горе-сусід вирішив як аргумент застосувати зброю.
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