Сквер Небесної сотні, який півтора року тому повернули у власність держави, можуть забудувати. Колишній власник ділянки знову подав до суду, щоб повернути її. У справі розбиралася Катерина Сривкова.

Нині сквер Небесної Сотні має ось такий вигляд. За часів головування Леоніда Черновецького цю ділянку продали у приватну власність. Тут хотіли звести елітний офісний центр. Цей клаптик землі обгородили парканом... і залишили стояти на 7 років.

Під час революції гідності паркан довкола цього скверу розібрали, щоб звести барикади. Саме тоді з'ясувалося, що тут був суцільний смітник. Нині огорожі тут вже немає, втім сміття - так і лишилося.

Будівельне та побутове сміття, старі меблі й техніку - все це активісти вивозили тоннами. Втім, без щоденного догляду сквер занепадає. Люди намагалися самотужки підтримувати пам'ятне місце - висадили дерева та побудували дитячий майданчик. А тим часом тривала боротьба в судах.

"Ми виграли в усіх судах на всіх рівнях, і Верховний суд України також зафіксував, що ця земельна ділянка була передана з великими порушеннями у власність, і потрібно повернути її у власність держави", - наголосив Євгенія Кулеба, керівник ГО "Місто-сад".

"Дорожки есть, чтоб можно было к каждому объекту подойти. Ну и на заднем дворе - теплицы, я придумал фонтан".

Волонтери вже взялися розробляти план реконструкції. Долучили і школярів.

"Вони мають свіжі ідеї, до яких дорослі навіть не додумалися б ніколи", - зазначила Поліна Адаменко, засновниця дитячої архітектурної студії.

"Ми кожен день туди приходимо, роздивляємось і міряємо всі речі. Ми хочемо додати ще сцену двохповерхову, хочемо додати тиху зону та театр", - розповідає Гліб, учень дитячої архітектурної студії.

Та замість втілювати ідеї в життя - активісти знову йдуть до суду. Повернути парк у власність держави Верховний Суд постановив ще півтора року тому. За цей час ділянці так і не надали офіційного статусу скверу. Тож колишній власник вирішив - не втрачати можливості.

"Власник землі побачив, що земля нікому, окрім простих людей, не потрібна і вирішив знову подати до суду - нібито неправильно була проведена експертиза щодо встановлення статусу цієї ділянки як особливо цінної ділянки, історичної", - говорить Євгенія Кулеба, керівниця ГО "Місто-сад".

Поспілкуватися з представниками колишнього власника нам не вдалося. Офіс його фірми - в Лондоні. На засідання представники позивача взагалі не з'явилися. Тож суд вкотре ухвалив рішення на користь скверу:

"Суд ухвалив заяву залишити без розгляду".

"Це означає, що а) сквер залишається у державній власності, б) ще раз сподіваюся, що місто протягом півтора-два місяця надасть остаточно статус скверу. Жодних дій по відношенню до будь-якої забудови скверу місто не допустить", - підкреслив Володимир Бондаренко, представник Київської міської державної адміністрації.

Активісти сподіваються, що колишній власник не стане знову оскаржувати рішення суду. І всі охочі зможуть якнайшвидше облаштувати сквер і перетворити його на затишне місце відпочинку киян.