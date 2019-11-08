Иногда распознать флирт очень сложно. Порой он может быть воспринят неправильно. Кто-то говорит прямо о своих желания и намерениях, другие пытаются всячески намекнуть на испытываемую симпатию. О том, как распознать, что с вами флиртуют, пишет Gazeta.ua.

Как понять, что с нами флиртуют?

1. Наблюдайте за движениями тела. В определенном контексте улыбки, долгие взгляды, наклон в вашу сторону тела или головы, будто бы случайные прикосновения к руке могут говорить об особом интересе к вам.

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2. Будьте внимательны к тому, что говорит собеседник. Все-таки словам мы доверяем больше и с их помощью лучше распознаем желание понравиться. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши сигналы прочитали правильно, делайте комплименты.

3. Выбирайте место встречи. Если вы в настроении пофлиртовать, отправляйтесь в те места, где можно непринужденно общаться с посторонними: клубы, бары, вечеринки. Если это к тому же будет клуб по интересам, "лед" растает еще быстрее.

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