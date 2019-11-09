В субботу, 9 ноября, в Киевской области случилось происшествие. Известно, что правоохранители предотвратили заказное убийство. Так, в ходе спецоперации выяснилось, что жена "заказала" убить любовницу мужа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранителями была разоблачена и задержана заказчица преступления. Жизнь любовницы мужа женщина оценила в 10 000 долларов.

Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также в Тернополе зверски изрезали мужчину из-за сигареты.