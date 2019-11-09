Кровавая месть: киевлянка заказала убийство любовницы мужа [ Редактировать ]
В субботу, 9 ноября, в Киевской области случилось происшествие. Известно, что правоохранители предотвратили заказное убийство. Так, в ходе спецоперации выяснилось, что жена "заказала" убить любовницу мужа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранителями была разоблачена и задержана заказчица преступления. Жизнь любовницы мужа женщина оценила в 10 000 долларов.
Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также в Тернополе зверски изрезали мужчину из-за сигареты.
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