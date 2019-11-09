У Нью-Йорку влаштували фестиваль йокану - це японські солодощі, щось на кшталт турецького рахат-лукуму. Японські кондитери сподіваються, що їхній десерт припаде до смаку американцям і стане таким популярним, як суші.

Більше дізнаємося від Катерини Кравець.

Червоні боби, цукор та екстракт морської водорості, яка править за желатин. Такий нехитрий рецепт йокану - солодощів, якими в Японії ласують уже майже 700 років. Одна з найдавніших компаній, що його виготовляє "Кондитерська Торая".

Нинішній спадкоємець Міцихару Курокава - кондитер у 18 поколінні. Він вихваляється давніми кулінарними манускриптами, якими й досі послуговуються в його компанії. Та каже, що настав час, аби японський улюблений десерт уславився і за межами його країни. Для цього солодощі привезли в Нью-Йорк.

"Це місто задає тренди. І ми хочемо, щоб про наш йокан прознали всюди. Взяти до прикладу суші. Ще 20-30 років тому про них мало хто відав. Свою популярність у світі суші здобули після того, як у США з'явився рол "Каліфорнія". Тому і зараз ми співпрацюємо з американськими кондитерськими і, власне з цією метою влаштували фестиваль", - говорить Міцихару Курокава, кондитер.

Окрім Курокави, свою кулінарну майстерність демонструють півтора десятка японських кондитерських. А для місцевих майстрів це можливість зав'язати нові контакти та розширити власний асортимент.

"Так можна дізнатися про японські смаки. До того ж, у нас тут чимало туристів із Японії або навіть серед місцевих, які походять із цієї країни, багато хто любить японські ласощі - то чому ж не поширити солодкість?", - зазначила Ділан Лорен, кондитерка.

Білл Йоссес, який раніше працював шеф-кондитером у Білому домі, спеціально для участі у фестивалі йокану вигадав власний рецепт.

"Я би назвав це японсько-американським гібридом. Узяв за основу пасту з білих бобів і змішав її з каштановим пюре. Зробив цю страву у вигляді маленьких тортинок або льодяників. Спочатку обливаємо їх шоколадом, а потім обсипаємо хрустким насінням лебеди. Воно, крім хрусту, дає неповторний смак", - наголошує Білл Йоссес, кондитер.

Триватиме японське фестивальне частування в Нью-Йорку 2 дні.