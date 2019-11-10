Тина Кароль в экстра-мини взбудоражила поклонников [ Редактировать ]
Тина Кароль / Фото: viva
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно удивила поклонников подросшим сыном, поразила фанатов новым эффектным фото. Так, она снялась в фотосессии для журнала Viva!
Читайте также Обнаженная Ратаковски шокировала поклонников
В белом платье, которое подчеркивает идеальную фигуру, Тина позировала в одной из самых красивых точек планеты.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль показала семейно фото с отдыха, а также Елка удивила поклонников украинской песней.
по теме
Prev Next
06 ноября 2019 13:58
Тина Кароль без белья устроила "пожар" в сети
Певица поразила фанатов новым эффектным фото
06 ноября 2019 13:34
Обнаженная Ратаковски поразила откровенным фото
Знаменитая во всем мире модель поделилась с поклонниками фото
05 ноября 2019 19:48
Появились детали о любовнике Заворотнюк
Российская актриса завела роман во время съемок сериала
05 ноября 2019 16:28
Леся Никитюк покорила шикарными формами
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников
29 октября 2019 10:46
"Я наркоман": Стас Пьеха шокировал признанием
Известный российский певец Стас Пьеха сделал откровенное признание