Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно удивила поклонников подросшим сыном, поразила фанатов новым эффектным фото. Так, она снялась в фотосессии для журнала Viva!

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В белом платье, которое подчеркивает идеальную фигуру, Тина позировала в одной из самых красивых точек планеты.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль показала семейно фото с отдыха, а также Елка удивила поклонников украинской песней.