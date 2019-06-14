Цена на газ в Украине уменьшилась на 6-7%. Граждане почувствуют это в платежках за июнь, сообщил представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус.

"Сейчас достаточно благоприятная конъюнктура рынка газа. Стоимость снижалась, и есть возможность принять соответствующие решения. Президент ставит задачу искать способы снижения тарифов, чтобы такие решения принимались, как только появляются соответствующие возможности. Также стоит отметить, что такое снижение цены на газ никак противоречит договоренностям с Международным валютным фондом", - пояснил он.

Андрей Герус подчеркнул, что тема цены на газ является важной для общества, а потому команда Президента Украины мониторит ситуацию по этому вопросу.

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"Мы смотрим, каким образом Президент может помочь решать тарифные вопросы в пределах своей компетенции или на политическом уровне. И сейчас один из вопросов - помочь НАК "Нафтогаз" закупить как можно больше топлива в подземные хранилища, чтобы мы имели больше дешевого газа на будущее и могли спокойно пройти зиму даже в ситуации, если его транзит через Украину прекратится", - заявил представитель Президента в Кабмине .

Он также прокомментировал решение Конституционного Суда о неконституционности ряда статей Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Андрей Герус отметил, что некоторые положения решения вступают в действие 31 декабря 2019."

По словам представителя Президента в Кабинете Министров, чтобы урегулировать ситуацию, к этому времени следует принять новый закон о НКРЕКП, а также внести изменения в Конституцию, чтобы предсказать существование регуляторов со специальным статусом.

"В решении Конституционного Суда сказано до того, что процедура создания комиссии (указом Президента. - Ред.) И назначения ее членов не соответствует Конституции. По нашему мнению, необходимо принять новый закон о НКРЕКП, где будут предусмотрены несколько иные процедуры назначения. Также должны быть внесены изменения в Конституцию, чтобы предсказать существование различных регуляторов, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал он, добавив, что речь идет о регуляторов, которые будут иметь специальный статус и не будут частью исполнительных органов.

Андрей Герус также отметил, что для Администрации Президента Владимира Зеленского не принципиально влиять на НКРЕКП через назначения. Зато команда главы государства, как и общество, поддерживает обновление состава комиссии.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал восемь важных указов касательно Национальной гвардии Украины и государственной пограничной службы Украины.

А четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтениизаконопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев. Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.

А также было опубликовано содержание законопроекта.

Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.