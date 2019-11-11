Влияние общества на принятие градостроительных решений растет, поэтому девелоперам нужно учиться коммуницировать и находить точки соприкосновения с людьми.

Об этом генеральный директор SAGA Development Андрей Вавриш рассказал во время III Residential Development Forum, который состоялся накануне в Киеве.

По словам предпринимателя, часто строительство объектов сопровождается конфликтами с местными жителями. Поэтому умение находить общий язык с громадами, объяснять и правильно позиционировать свой проект - одно главных требований для успешной работы на рынке недвижимости.

"Решить конфликт, просто оплатив неких "титушек" или охранников, - невозможно. Ты проиграешь однозначно. Громадабудет иметь большее влияние на принятие градостроительных решений. Это означает, что наши способности (девелоперов. - Ред.) от умения просто рисовать, проектировать, строить должны развиваться до умения коммуницировать, находить какие-то общие решения, быть гибкими и двигаться к практикам общего созидания", - считает девелопер.

Андрей Вавриш добавил, что особенно активно сейчас застраивается Киев, поэтому здесь возникает больше всего конфликтов между громадами и застройщиками, поскольку у каждого свой взгляд на развитие города. Он отметил, что представители украинского рынка недвижимости в большинстве своем еще не готовы менять подходы к работе и ориентируются исключительно на получение максимальной прибыли. С каждым годом такая стратегия становится все более проигрышной, так как украинцы чаще отдают предпочтение качеству, а не дешевизне.

"Сейчас сложнее продавать дешевое, некачественное, плохое жилье. Каждый работает над качеством, так как сама по себе цена не является результатом работы. Нежелание менять свои подходы еще несколько лет будет превалировать на рынке... Но я уверен, что точку в этом вопросе поставят люди, которые будут уже жить в этих объектах. Эти люди помножат на ноль старые стратегии, которые сейчас еще продолжают доминировать в продажах на рынке", - объяснил Андрей Вавриш.

Residential Development Forum, или RED Forum, считается одним из основных событий для представителей украинского рынка недвижимости - его проводят ежегодно. На этот раз мероприятие собрало около 450 участников. Форум был посвящен новым вызовам и возможностям на отечественном рынке недвижимости.