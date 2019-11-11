Рівень довіри до чинної влади за два місяці впав на 20% - результати дослідження центру Разумкова [ Редактировать ]
Соціологічна служба Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року провела дослідження і дізналась оцінку громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків.
Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
37,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у жовтні 2019 р - 45%), 35% - що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні - 17%, у жовтні - 29%). Отже, частка тих, хто вважає, що що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, зрівнялася з часткою тих, хто дотримується протилежної точки зору.
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Соціологічна служба Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року провела дослідження
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