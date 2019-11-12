Звільнити з роботи ветерана АТО хочуть у Запоріжжі. Чоловік переконаний - усе через відео потопу в тролейбусному парку, яке він виклав у мережу. Керівництво ж запевняє - звільнений, бо спав на роботі. Усі деталі - з'ясовували наші кореспонденти.

"Запорожэлектротранс. Первый парк. все течет, весь цех заливают. Они хотят, чтобы мы троллейбусы как-то делали. Как делать в таких условиях? ".

Ці кадри, які облетіли Інтернет ще в серпні, неабияк обурили керівництво "Запоріжелектротрансу". Кілька місяців чиновники шукали автора відео - каже слюсар підприємства, який зафільмував своє робоче місце під час дощу.

"И вот спустя там, грубо говоря, два месяца, начались репрессии по бригаде, как в 30 годах. Началось давление. Какие-то непонятные проверки по ночам. Уволили мастера, за то, что он не смог меня уволить. Ну, не захотел. Поснимали премии с бригады", - говорить Владислав Красюк, слюсар-електрик тролейбусного парку №1 Кп "Запоріжелектротранс".

Слова підлеглого підтверджує і сам майстер, на якого чинило тиск керівництво тролейбусного парку.

"Каким-то образом надо его убрать. Зачем он это видео выложил. То есть по идее это не должно было выйти за переделы. Так как крыша здесь текла уже очень давно, я там работаю уже почти пятый год и я как пришел, крыша текла", - говорить Костянтин Рюмін, майстер тролейбусного парку №1 Кп "Запоріжелектротранс".

Керівництво підприємства не приховує - дах і справді протікав.

"Действительно, видео снималось как раз на старте ремонтных работ, когда уже часть кровли была снята, и искался подрядчик. И как раз в этот период пошли ливни. Несколько дней подряд шли ливни. Как раз вот да, такая не красивая ситуация", - говорить Вікторія Кузьміна, головний юрисконсульт, начальник юридично договірного відділу КП "Запоріжелектротранс".

Щодо тиску на робітників заперечують. Це просто збіг. Під час перевірки спіймали на порушенні трудової дисципліни. І навіть доказ є - ось це фото.

"Они работают с 7 вечера до 7 утра. Обед у них начинается с 1 ночи до 2 ночи. Но когда мы приезжали там в три начало четыре - они все спали", - говорить Олександр Коник, начальник тролейбусного парку №1 КП "Запоріжелектротранс".

Юристи радять вирішувати конфлікт у суді.

"Якщо дійсно мова іде про те, що умови праці є небезпечними для життя і здоров'я працівників, перше - працівник має право відмовитися приступати до виконання своєї роботи, поскільки може життю загрожувати якась небезпека", - говорить Дмитро Майстро, юрист.

Щодо дірявого даху, то комунальники запевняють - залатали. Утім, показати - відмовились.

"К сожалению на саму территорию просто так пройти нельзя. Потому что существуют меры безопасности и охраны труда".

Автор скандального відео наразі у відпустці.