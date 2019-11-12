Ізраїль проводить операцію проти бойовиків Ісламського джихаду. Вони обстрілюють його територію ракетами. У відповідь армія нищить їхні позиції і ліквідовує лідерів ударами з повітря. Докладніше - дивіться далі.

Все почалося з точкової ліквідації, точніше двох. У Газі - прямим попаданням ракети убитий Абу Аль Ата - командир бойового крила "Ісламського джихаду". Майже одночасно ракета, випущена з ізраїльського літака вразила будинок в передмісті Дамаска - загинув ще один високопоставлений бойовик цієї організації. "Ісламський джихад" який вважається куди більш радикальним, ніж Хамас, негайно відкрив вогонь по ізраїльській території.

Сирени повітряної тривоги зазвучали по всьому півдню - Від Нетівота до Ашдода. Обстріляний центр над Тель-Авівом і його передмістями перехоплені кілька ракет. Вперше за багато років терористи завдали удару по Модіїну, це вже зовсім близько до аеропорту.

По всій країні терміново розгорнуті батареї системи Залізний купол. Ця прикриває аеропорт Бен Гуріона. Скасовані заняття в школах на всьому півдні і в центрі країни, роботодавцям наказано відпустити додому співробітників, крім тих, хто зайнятий на безперервних виробництвах.

Є кілька влучень в житлові будинки. Жителям півдня наказано триматися поблизу сховищ. Восьмирічна дівчинка в Тель-Авіві впала в кому від шоку, за її життя борються лікарі. Армія негайно приступила до обстрілу об'єктів Ісламського джихаду і ліквідації його лідерів, вони зараз ховаються в бункерах на території сектора. Через кордон прямою наводкою б'ють танки і артилерія. Флот блокував анклав з моря і підтримує вогнем дії сухопутних сил і авіації.

"Должны понять, что Хамас - это террористическая организация, которая заинтересована в том, что нарушать нашу повседневную жизнь, там может теперь они поймут, что у них там тоже люди и им хочется жить и мы на это сильно рассчитываем", - говорить Марк Ефраїмов, депутат кнесету, житель м Сдерот.

Ісламський джихад загрожує відплатою і обіцяє, за традицією, відкрити ворота пекла. Лідерам Хамас передано попередження через єгиптян - не втручатися або Ізраїль почне їх вбивати одного за іншим. До вечора армія значно посилила удари по Газі, даючи зрозуміти терористам, що це тільки початок.