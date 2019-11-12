13 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В среду, 13 ноября, в народе отмечали праздник рыбаков. Дата празднования менялась в зависимости от региона. В этот день существует ряд запретов. О них пишет Zen.
Что можно делать 13 ноября:
- Сегодня много улыбайтесь и делайте добрые дела.
- В этот день принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы.
- Считают, что если съесть блюдо из курятины в этот день - будете счастливыми.
- Чтобы защитить себя от злых глаз, надо положить в карман нитку зеленого цвета. Вечером перед сном надо ее сжечь.
- Если у вас есть возможность долго поспать - обязательно сделайте это. Поверья говорят, что чем длиннее сон 13 ноября, тем дольше вы проживете.
Что нельзя делать 13 ноября:
1. Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу вас легче всего сглазить.
Совет дня: не продавать первый улов, а оставить его себе и своим родным.
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