В среду, 13 ноября, в народе отмечали праздник рыбаков. Дата празднования менялась в зависимости от региона. В этот день существует ряд запретов. О них пишет Zen.

Что можно делать 13 ноября:

Сегодня много улыбайтесь и делайте добрые дела.

В этот день принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы.

Считают, что если съесть блюдо из курятины в этот день - будете счастливыми.

Чтобы защитить себя от злых глаз, надо положить в карман нитку зеленого цвета. Вечером перед сном надо ее сжечь.

Если у вас есть возможность долго поспать - обязательно сделайте это. Поверья говорят, что чем длиннее сон 13 ноября, тем дольше вы проживете.

Что нельзя делать 13 ноября:

1. Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу вас легче всего сглазить.

Совет дня: не продавать первый улов, а оставить его себе и своим родным.

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