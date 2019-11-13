У Саудівській Аравії чоловік увірвався на спектакль та напав із ножем на акторів [ Редактировать ]
У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, під час музиного спектаклю чоловік увірвався на сцену та напав із ножем на акторів.
Він встиг поранити двох чоловіків і одну жінку. Тепер потерпілі у лікарні. Їхній стан стабільний. Зловмисника оперативно затримали. Ним виявився 33-річний громадянин Ємену. У поліції не уточнили мотиви нападу.
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