Українська художниця візьме участь у виставці міжнародного колективу Food of War, яка відкриється 15 листопада в Музеї сучасного мистецтва колумбійської столиці - міста Богота. ZINAЇDин утвір - це керамічне панно з варениками та пельменями, що має назву Другий хліб/Тhe second bread.

У ньому художниця переосмислює ідею часу, коли відбуваються речі, які абсолютно суперечать принципам моралі; часу, коли невиправдано відходять на другий план найголовніші людські цінності: гуманність, мир та любов. Ми живемо в світі, у якому людей і досі позбавляють можливості задовольнити найпростіші потреби. Неспроможність нагодувати себе і дітей, втрата можливості бачити своїх рідних, мати дах над головою - це все наслідки, що їх породжує жорстока та безжальна війна.

Але досить бодай на мить піднятись над обставинами, які спричиняють появу цих страхіть, - і починаєш усвідомлювати, що є дещо простіше і набагато важливіше: ми, геть усі, - люди. Ми - вільні створіння, і кожен має: право бути щасливим і, найперше, право на мир. І в цій свободі усі ми єдині. Тому коли між сусідніми народами стаються трагічні події, це виглядає дико й абсурдно. Так неначе пельмень розсварився з вареником.

Традиційно для українців вареники - друга страва після хліба. Розмаїття їхньої начинки перевищує 100 видів. Не менш важливе місце в російській кухні посідають пельмені. З варениками вони схожі методикою приготування та своєю первісною функцією - жертвоприношення. За формою вареники скидаються на молодий місяць, котрий символізує жіночу основу. Пельмені мають подобу сонця, яке транслює нам нерозривну єдність вічності і конечності.

У виставці візьме участь понад 16 художників з різних країн, які досліджують історії міжнародних конфліктів та роль їжі в суспільстві. Спершу, як кажуть засновники художницького коллективу FOOD OF WAR, проєкт був покликаний досліджувати взаємозв'язок між їжею та війною через соціальні і культурні явища Близького Сходу, однак конфлікт між Росією та Україною, чорнобильська ядерна катастрофа дали поштовх до розвитку гастроперформансу у векторі східноєвропейського питання.

Виставка триватиме до 29 лютого 2020 року.

ZINAЇDA (1975 р., Київ, Україна) – українська художниця, орієнтована на образи та міфи, які побутують навколо жіночих питань, та жіночої ідентичності як в українській, так і в світовій культурі.

Вона входить до арт-спільноти Con Artist Collective, Нью-Йорк, США, та Food of War, міжнародного арт-колективу незалежних митців. Зінаїда приймала участь як фасилітатор у Marina Abramovic: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія). Вона є засновником і директором ArtRehub, волонтерської ініціативи, яка надає психологічну арт-реабілітацію для тих, хто одержав глибоку психологічну травму, насамперед під час війни, яка досі триває в Україні. Зінаїда закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури (бакалавр історії мистецтв). Є членом Національної Спілки художників України.