Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,31 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 ноября установлен на таком уровне: 2431,5588 гривен за 100 долларов (-14,6308 гривен).

При этом курс доллара на 13 ноября составляет 2446,1896 гривен за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины незначительно снизились.