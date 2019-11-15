Олег Сенцов отримав престижну премію "Магнітського" [ Редактировать ]
Кримчанин Олег Сенцов, удостоєний престижної премії імені Магнітського, нарешті отримав її в Лондоні. Нагороду йому присудили ще в листопаді минулого року, проте політв'язень, зі зрозумілих причин, не міг прийняти її особисто.
Премію вручила донька сенатора США Джона Маккейна - Меган. Її батько - посмертний лауреат цієї відзнаки.
Нагадаємо, премія Магнітського присуджується з 2015 року за визначні здобутки у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини.
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