Российская актриса, телеведущая и эстрадная певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась с поклонниками новым необычным фото, на котором предстала в одной рубашке на кровати. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

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"Доброе утро мои дорогих, в пятницу особенно сложно просыпаться. Хочется нежиться в под теплым одеялом и погружаться в удовольствие. Всем отличного дня", - написала Семенович.

Поклонники восторженно прокомментировали фото: "Шикарный снимок. Все роскошно и чудесно, от модели до обстановки!", "Какая прекрасная!", "Идеальная".

Ранее сообщалось, что Анна Семенович взбудоражила фигурой в купальнике.