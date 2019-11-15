Анна Семенович ошарашила фото в постели [ Редактировать ]
Российская актриса, телеведущая и эстрадная певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась с поклонниками новым необычным фото, на котором предстала в одной рубашке на кровати. Кадр звезда опубликовала в Instagram.
"Доброе утро мои дорогих, в пятницу особенно сложно просыпаться. Хочется нежиться в под теплым одеялом и погружаться в удовольствие. Всем отличного дня", - написала Семенович.
Поклонники восторженно прокомментировали фото: "Шикарный снимок. Все роскошно и чудесно, от модели до обстановки!", "Какая прекрасная!", "Идеальная".
Ранее сообщалось, что Анна Семенович взбудоражила фигурой в купальнике.
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