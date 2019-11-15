Известный украинский певец Олег Винник порадовал поклонников откровенное признание о славе и популярности. Об этом он рассказала в шоу "Привет 20-ые".

Певец рассказал, что ради славы он ни на что не пойдет. Он поделился воспоминанием о том, как получил очень полезный совет от директора театра в Германии.

"Я был молодым стеснительным парнем, и когда мы с ним говорили, я очень переживал. А он мне сказал: "Успокойся, мы встретимся с тобой через десяток лет, и ты будешь говорить со мной, как с человеком, а не как с директором". Как говорится, люди встречаются два раза в жизни, поэтому важно всегда оставаться человеком. А слава - это вызов, это очень сложная вещь, которая открывает человека вполне", - поделился певец.

Раньше сообщалось о том, что Олег Винник шокировал фанаток сменой имиджа. А также Олег Винник сделал откровенное признание.