В работе Facebook произошел сбой [ Редактировать ]
Пользователи социальной сети Facebook заметили сбои в работе сайте. С нарушениями столкнулись в Украине, Европе и других странах. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Так, больше всего сообщений о проблемах возникли с 1.00 до 2.00 ночи по киевскому времени. В это время, сервис который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, зафиксировал 639 сообщений о проблеме.
Чаще других на сбои жалуются пользователи из Украины, Великобритании, Польши, России, Германии, Франции США и Мексики. В Украине от сбоев в работе социальной сети пострадали пользователи из Киевской, Одесской и Донецкой областей.
Ранее сообщалось, что Facebook массово удаляет пользователей, а также в Instagram пропали лайки.
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