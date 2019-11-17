Червона доріжка для королівської родини. Щоправда, не справжньої, а телевізійної. У Лондоні відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Корона".

Чому актори вибачаються перед королівськими особами, яких зображають? Та чого чекати від нового сезону популярного серіалу - розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Королева Єлизавета Друга, принцеси Маргарет та Анна, принци Філіп та Чарльз. На червоній доріжці у центрі Лондона - телевізійна королівська сім'я. Це повністю новий склад серіалу "Корона". Адже показує 60-70-ті роки британської монархії. Тобто герої стали старшими.

Саме завдяки ролі королеви Олівія Коулман отримала свого першого Оскара на початку року. Щоправда, грала іншу британську правительку - Анну Стюарт. У "Корон"і вона зображає Єлизавету Другу.

"Величезні зміни. І нічого з цим не подієш. Залишається лише змиритися".

У третьому сезоні Її Величність чекають непрості часи. Політичні та економічні заворушення, зокрема протести шахтарів. Вперше глядачі побачать кохану принца Чарльза - Каміллу. Та складний шлюб сестри королеви принцеси Маргарет. Актори лише нагадують - не все, що покажуть на екрані правда.

"Дивіться, це художній вимисел. Так, там є справжні історичні події, але ми створюємо драму. Тож усі це мають розуміти", - говорить Джош Оконнор, актор серіалу "Корона".

Навіть сама Її Величність є фанатом цього серіалу. Хоча й відомо, що деякі епізоди її засмучують. Тим паче, що більшість приватних розмов - вигадані.

"Звісно, коли я уявляю, що королівська сім'я дивитиметься цей серіал, я нервую ще більше. Хоча я готовий побитися об заклад, що не всі його дивляться. Мені видається, що принц Філіп не з тих, хто буде дивитися серіали, йому, мабуть, до вподоби документальні фільми", - говорить Тобіас Менензіс, актор серіалу "Корона".

"Я сподіваюся, що серіал їх гарно розважить, і вони не сприйматимуть його надто серйозно. Хоча мене б він не на жарт дратував. Але будемо сподіватися, що вони просто посміються над ним. А ще пробачать нам те, що ми погодилися на цю роботу", - говорить Гелена Бонам Картер, акторка серіалу "Корона".

"Ми всі чимось пожертвували та подавили себе справжніх. Це не вибір. Це обов'язок".

Як би там не було, але глядачів у серіалу - чимало. Це одна із найочікуваніших прем'єр сезону.

Це лише третій сезон "Корони" із запланованих 6. Серіал має охопити життя королеви Єлизавети аж до нинішніх днів. Найчутливішим для королівської сім'ї стане наступний сезон. Адже там з'явиться леді Діана, і глядачам покажуть усі перипетії першого шлюбу майбутнього короля - принца Чарльза.