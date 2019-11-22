Зворушлива історія зі щасливим закінченням. Коала, яку кілька днів тому австралійка винесла з охопленого полум'ям лісу - одужує під наглядом ветеринарів. А рятівниця - відвідує свого нового друга в лікарні. Як нині почувається ведмедик і до чого вдалася влада, щоб уникнути таких ситуацій надалі дивіться далі.

Ці кадри облетіли весь світ і зворушили сотні людей. Австралійка Тоні Догерті, ризикуючи власним життям, рятує з вогню коалу. Бідолашна тварина не знала, куди тікати від полум'я, що насувалося зусібіч. Намагалася видертися на дерево, та й цей прихисток накрив вогонь. Тоді Тоні вихопила коалу з пекла і у власній сорочці винесла на узбіччя. Каже: побачивши обгорілого ведмедика - не роздумувала ані хвилини.

"Це було інстинктивно. Я проїжджала поруч, коли побачила коалу серед охопленого полум'ям лісу. Зовсім не думала про ймовірні наслідки. Адже розуміла: якщо я не врятую, то хто?", - розповідає Тоні Догерті, рятувальниця коали.

Нині Тоні часто навідується до звірятка у ветклініку. Навіть назвала його Льюїсом. Пухнастий пацієнт наразі під пильним наглядом лікарів і на дієті з улюбленого евкаліпта. Та ще кілька днів тому ветеринари не знали, чи виживе коала після таких сильних опіків. Нині Льюїс уже йде на одужання. Та, найімовірніше, повернутися до лісу вже не зможе. Реабілітація триватиме кілька років.

"Коалу до нас доправили в жахливому стані. У неї були опіки майже всього тіла: сильно обгоріли лапи, ніс та мордочка. Та зараз тваринці вже значно краще. Вона їсть як за двох і почувається в безпеці", - зазначає Чейн Фланаган, директорка ветеринарної клініки.

Коали - рідкісний вид. У дикій природі їх стає дедалі менше - через масове вирубування евкаліптових лісів. А тепер домівці неквапливих ведмедиків загрожують ще й пожежі.

Щоб урятувати з вогню якомога більше цих тварин, влада Австралії запровадила програму для тренування пошукових собак. Їх навчають виявляти коал у лісових нетрях і витягати з вогню. Лісові пожежі вирують в Австралії вже понад три тижні. За цей час у полум'ї загинули більш ніж три сотні коал.