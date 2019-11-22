В Запорожье в продуктовой палатке погиб человек [ Редактировать ]
Фото: "УНН"
В пятницу, 22 ноября, в Запорожье произошло ЧП. Загорелась торговая овощная палатка, сообщает "УНН".
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В результате происшествия погиб мужчина. Им оказался 40-летний реализатор. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Выясняются все детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Запорожье масштабный пожар унес жизнь мужчины.
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