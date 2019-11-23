Проблемы с печенью: неожиданные симптомы [ Редактировать ]
Ни для кого не секрет, что для того, чтобы сохранить здоровье и предотвратить страшные болезни, нужно обращать внимание на изменения в своем организме. Медики рассказали о самых странных признаках проблем с печенью, которые могут проявится на вашей коже, волосах и прочее.
Морщины между бровями
Морщины могут отражать состояние нашего организма, а потому очень полезны для своевременного распознания и предотвращения различных заболеваний. Таковы, например, вертикальные морщинки, которые появляются у людей между бровями. Это может быть признаком того, что печень перегружена.
Коричневые или зеленые пятна
Появление коричневых или зеленоватых пятен на лице - это не только вопрос эстетики. И далеко не всегда такая пигментация связана с возрастом или воздействием солнечного света. Такие пятна, особенно если они расположены с правой стороны или в височной зоне, также указывают на некорректную работу печени.
Жирная кожа на лбу
Cлишком жирная кожа может свидетельствовать о каком-то внутреннем дисбалансе. Это может быть связано с нарушением работы печени. Иногда избыток жира сопровождается чрезмерной потливостью в той же зоне.
Воспаление десен и горла
У многих людей часто воспаляются десны и даже начинают кровоточить при чистке зубов. Эта проблема также связана с печенью, а еще может наблюдаться воспаление в области горла.
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