Силовики Іраку застосували проти мітингарів вогнепальну зброю [ Редактировать ]
В Іраку тривають масові антиурядові протести, силовики розганяють мітингувальників вогнепальною зброєю. Такі випадки зафіксовані у провінціях Басра, Насирія, Наджаф і Діванія.
Лише за попередню добу в країні загинуло 13 демонстрантів, ще понад 100 зазнали поранень. Здебільшого, смерті та тяжкі поранення спричинені застосуванням поліцією бойових набоїв.
Нагадаємо, масові антиурядові протести в Іраку тривають ще від початку минулого місяця, люди невдоволені безробіттям в країні, низьким рівнем життя та корупцією у вищих ешелонах влади.
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