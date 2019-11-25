В Іраку тривають масові антиурядові протести, силовики розганяють мітингувальників вогнепальною зброєю. Такі випадки зафіксовані у провінціях Басра, Насирія, Наджаф і Діванія.

Лише за попередню добу в країні загинуло 13 демонстрантів, ще понад 100 зазнали поранень. Здебільшого, смерті та тяжкі поранення спричинені застосуванням поліцією бойових набоїв.

Нагадаємо, масові антиурядові протести в Іраку тривають ще від початку минулого місяця, люди невдоволені безробіттям в країні, низьким рівнем життя та корупцією у вищих ешелонах влади.