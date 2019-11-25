Голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву про звільнення [ Редактировать ]
Голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко написав заяву на звільнення, - про це повідомив на сторінці у Facebook.
Чиновник наголосив: іде з посади за власним бажанням - бо не порозумівся з командою, яка працює над реформами у галузі охорони здоров'я. Тепер відставку чиновника має ухвалити Уряд.
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