Голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко написав заяву на звільнення, - про це повідомив на сторінці у Facebook.

Чиновник наголосив: іде з посади за власним бажанням - бо не порозумівся з командою, яка працює над реформами у галузі охорони здоров'я. Тепер відставку чиновника має ухвалити Уряд.