Понад 80% міста, що є об'єктом Всесвітньої спадщини Юнеско, опинилося під водою

Тисячі жителів Венеції вийшли на протест. Люди обурені через постійні затоплення міста та вимагають запустити багатомільярдний інфраструктурний проект Мозе.

Його планували запровадити ще з 2003 року для захисту міста від паводків проте через постійні корупційні скандали та затримки фінансування досі не втілили.

Нині Венеція потерпає від найсильнішої за останні 50 років повені. Рівень води піднявся на майже 190 сантиметрів вище норми, затопивши центральну площу Сан-Марко і базиліку.

Понад 80% міста, що є об'єктом Всесвітньої спадщини Юнеско, опинилося під водою.