Зеленський покладе квіти до пам'ятника свободи та зустрінеться з українською діаспорою

Президент України сьогодні з офіційним візитом в Естонії. У планах Володимира Зеленського - зустрічі з вищим керівництвом держави, а також участь у форумі з цифрового розвитку.

Естонія - один зі світових лідерів у цій сфері. Згідно з графіком візиту, Зеленський покладе квіти до пам'ятника свободи та зустрінеться з українською діаспорою.