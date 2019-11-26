Президент України візьме участь у цифровому форумі в Естонії [ Редактировать ]
Президент України сьогодні з офіційним візитом в Естонії. У планах Володимира Зеленського - зустрічі з вищим керівництвом держави, а також участь у форумі з цифрового розвитку.
Естонія - один зі світових лідерів у цій сфері. Згідно з графіком візиту, Зеленський покладе квіти до пам'ятника свободи та зустрінеться з українською діаспорою.
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