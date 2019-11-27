Правительство Испании одобрило план по обеспечению дополнительного стабильного вознаграждения проектам возобновляемой энергетики с целью добиться отзыва судебных исков от инвесторов после ретроспективного сокращения выплат ранее. Об этом пишет издание pv-tech.

Отмечается, что министры правящей социалистической партии меньшинства PSOE утвердили план, который предоставит зеленым станциям, построенным до 2013 года фиксированная ставка вознаграждения в размере 7,398% до 2031 года в обмен на отказ от текущих судебных исков по поводу сокращения льготного тарифа.

Как поясняется в законодательном тексте, дополнительные стимулы не будут распространятся на инвесторов, которые продолжат судебное разбирательство по поводу сокращений льготного тарифа или тех, кто уже получил компенсацию после победы в судебных спорах

Доходы, предлагаемые для всех других проектов ВИЭ составят 7,09% - 5,58% для тех, кто находится за пределами Пиренейского полуострова, и будут действовать в период с 2020 по 2025 год.

По словам министра окружающей среды Тереcы Риберы, эти новые выплаты помогут восстановить "доверие, стабильность и предсказуемость" для инвесторов.

Напомним, что Испания в 2013 г. провела ретроспективный пересмотр тариф на зеленую электроэнергию. В 2017 г. правительство проиграло в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров ООН (ICSID), входящем в группу организаций Всемирного банка, по иску инвесторов, пострадавших от снижения субсидий на возобновляемую энергию и была обязана выплатить 128 млн евро основной суммы, а также проценты.

Согласно решению суда, испанское правительство нарушило статью 10 Договора к Энергетической Хартии, тем самым лишая инвесторов справедливого и равноправного режима.

Как сообщалось, Минэкоэнерго предлагает украинским инвесторам реструктуризировать "зеленый" тариф. В свою очередь Европейская бизнес ассоциация выступали с осуждением любого ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".