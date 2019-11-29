Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення ООС із 1 грудня переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомила пресслужба штабу.

Людей і транспортні засоби через лінію розмежування пропускатимуть із восьмої ранку до п'ятої вечора. У штабі ООС просять громадян врахувати новий розклад під час планування поїздок.