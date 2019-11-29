Контрольні пункти у районі ООС переходять на зимовий графік [ Редактировать ]
Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення ООС із 1 грудня переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомила пресслужба штабу.
Людей і транспортні засоби через лінію розмежування пропускатимуть із восьмої ранку до п'ятої вечора. У штабі ООС просять громадян врахувати новий розклад під час планування поїздок.
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