Віддати останні гроші і не отримати нічого! Це реалії українського ринку житла. Тисячі людей щороку стають ошуканими інвесторами новобудов. А все тому, що в нас інвестори абсолютно незахищені на державному рівні. І купівля квартири в новобудові - така собі фортуна-лотерея.

Депутати обіцяють це питання врегулювати. Та поки вони готують відповідний законопроект, в Україні назріває величезний скандал. Набагато масштабніший, аніж Еліта-центр чи афера Войцеховського. Захитався гігант - державна корпорація "Укрбуд". І якщо він впаде, то під його уламками опиняться десятки тисяч ошуканих людей та весь будівельний ринок України.

Більше про те, що відбувається і що має зробити держава, аби захистити інвесторів, - Олена Зоріна розповість.

Вони всі, як один, обіцяють красиві краєвиди, гарне планування і вигідне розташування. Продають і зі стінами, або геть із фундаменту. І невідомо, чи добудують до даху.

Незважаючи на сумні історії, люди однаково купують житло, яке тільки будується. Подекуди віддаючи останні кревні.

36 мільярдів гривень. Саме стільки українці щороку інвестують у нові квадратні метри. Проте не всі святкують новосілля. І добре, якщо будівництво тільки затримують. Буває, що забудовник зникає. А разом з ним - і мрії про нове житло.

І страховки від "схемачів", які вдають із себе забудовників, не існує.

"Близько 2,5 тисяч зараз будівництв зупинено в Україні", - говорить Олег Петровець, голова ГО "Асоціація інвесторів житла".

На гачок шахраїв чи забудовників-невдах може потрапити будь-хто.

"Нам предложили 23-й, нижче не було. і картінка була нарисована в офісі, що 25".

Брат пана Валентина, що називається, клюнув на рекламний плакат.

"Продали двокімнатну квартиру у Глухові за 30 тисяч доларів - і вложили сюда", - говорить Валентин Колесник ошуканий інвестор.

Та замість житла купив повітря! Бо коли сплатив гроші, дізнався: у проєкті будівлі не те, що його квартири, навіть його поверху немає!

Та навіть це не добудували. Роботи - зупинили.

"Вийшло, що п'ять років ми ждем квартиру і її немає, застройщика немає. У брата два інсульти вже", - говорить Валентин Колесник, ошуканий інвестор.

2006 рік. Найбільша афера на ринку нерухомості - "Еліта-центр".

"Дом, где там я есть с подарками, бабушка с подарками, дедушка с подарками".

Офіційно понад тисячу 700 постраждалих. Неофіційно ще більше. Бо досі люди доводять, що купували житло.

"Схемачі, безпосередньо ті люди, які займалися махінацією, вони могли продавати повітря фактично. Важко потерпілій особі довести факт внесення коштів за повітря, і щоб її визнали потерпілою в кримінальній справі. Є дуже багато проблем стосовно продажу однієї квартири кільком десяткам людей, як тут визначитися, хто потерпіла особа?" - говорить Олег Петровець, голова ГО "Асоціація інвесторів житла".

Та частина ошуканих інвесторів після років боротьби - таки отримала нове житло. Лишень щасливцями стали не всі.

А це вже 2019 рік і нова будівельна оборудка. Із новими дійовими особами, та старими схемами.

"В первом квартале этого года я должен был получить квартиру. Это с досками этаж".

Олександр, як і кілька сотень інших покупців, залишився без нічого. Про те, що потрапив у халепу - дізнався за рік після купівлі омріяної однокімнатної.

"Была имитация строительства. Заводились какие-то левые бригады, которые делали что-то, что двигается строительство, а потом они уходили. Я обращался к застройщику и спрашивал в чем проблема? Мне отвечали, что нет денег", - говорить Олександр Кривенко, інвестор недобудованої квартири.

Це мав би бути грандіозний проєкт для спортсменів і тих, хто мріє жити у середмісті й вести здоровий спосіб життя.

"Рекламировали наш ЖК и говорили о том, что это социально надежный застройщик", - говорить Наталія Малишева, представниця ініціативної групи.

Та виявилося геть не так. Частину секцій звели й люди, яким пощастило більше за Олександра, заселилися. Та за гарним фасадом почали з'являтися жахливі проблеми.

"Мы живем в домах, но жить в них невозможно. У нас оказалось - все коммуникации подключены по временной строительной схеме", - говорить Наталія Малишева, представниця ініціативної групи.

Навесні мешканців відключили від освітлення. І коли вони дізналися чому - отетеріли.

"С 2016 года были наложены аресты на это строительство, но киевская власть не провела никаких действий, не опечатала отдел продаж. Поэтому как продавались квартиры, так и продавались. Даже выдались права собственности, которые потом по закону аннулировались", - говорить Наталія Малишева.

Серед ошуканих інвесторів і найсильніша жінка світу, спортсменка Ольга Лящук.

Ольга Лящук рекордсменка "Книги рекордів Гіннеса", інвесторка

"Я уже жду три года. Я снимаю комнату у своих друзей, потому что я не могу ждать, когда это все сдастся. Я ставлю рекорды, бью рекорды Гиннеса, поднимаю флаг за Украину, а мне не могут достроить наш дом?" - говорить Ольга Лящук, рекордсменка "Книги рекордів Гіннеса", інвесторка.

Вона із Донецька. Тому не може ні повернутися домів, ні забрати сім'ю в Київ.

"Я привезла маму сюда, мне было стыдно потому что я не могла ее подвести на этаж... а у нее хромает нога... ну как?".

Представники забудовника - сумнозвісного Войцеховського - втекли. І люди залишилися сам на сам зі своїми проблемами.

"Один делает запросы, другие группы людей встречаются постоянно с депутатами. Третьи едут на все заседания, четвертые пишут, встеречаются с журналистами", - говорить Наталія Малишева, представниця ініціативної групи.

Тепер для недобудов винаймають охорону. І шукають шляхи, аби підключити ті, що майже готові до тепла, води й світла. А довгобуди довести до ума просять комунального забудовника. Та поки що відповіді чиновників немає.

"Може закінчитися хеппі-ендом тільки у випадку, якщо люди самоорганізовуються на достатньому рівні, щоби самостійно завершити будівництво", - говорить Олег Петровець.

Та при цьому ошуканим інвесторам доведеться платити двічі: і за себе, і за забудовника. Чому подібні історії стають тенденцією? А інвестування в новобудови - це широке поле для махінацій?

"Застройщик не может продавать то, чего на сенягодняшний день нет. Есть ряд способов, которые использует застройщик, это и покупка имущественных прав, заключают предварительные договор купли-продажи, разные фонды инвестиционные, но все они по сути хотя и являются с одной стороны законными, но с другой стороны конечно не обеспечивают должной защиты прав инвесторов", - говорить Юрій Білоус, адвокат.

"Зараз йде дискусія, чи це будуть страхові фонди, чи це будуть страхові компанії, чи це будуть певні гарантії забудовника", - говорить Олександр Аліксійчук, голова підкомітету ВР з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва.

Два законопроєкти - для захисту чинних і майбутніх інвесторів, ще розробляють. І пропозицій у експертів чимало. Починаючи від спеціальних фондів і закінчуючи абсолютно новим механізмом інвестування.

"Самі забудовники, якщо вони хочуть будувати вони А) мають відповідний відсоток з забудови його вартості вкласти туди і тільки після того отримувати дозвільні документи. тільки в такому випадку це буде гарантією", - говорить Олег Петровець.

"Со стороны государства может быть утверждение типовой формы договора, от которой ни один застройщик в стране не может отходить. Escrow-счета, когда инвестор кладет деньги на счет в банке и застройщик может ими пользоваться лишь тогда, когда объект введен в эксплуатацию", - пояснює Юрій Білоус.

Але все це тільки плани, які реалізують у найкращому разі наступного року. А поки що в Україні назріває новий будівельний скандал. Порівняно з яким сумнозвісна "Еліта-центр" - дрібниці. У зоні цілковитої невизначеності опинилися понад 13 тисяч інвесторів найбільшого українського забудовника - державної корпорації "Укрбуд".

"Починаючи з липня цього року будівництво або відбувається дуже повільними темпами, або практично не відбувається", - говорить Володимир Ковальчук, представник ініціативної групи інвесторів корпорації "Укрбуд".

Будівництво заморожене на 26 будівельних майданчиках.

"Ми не можемо отримати чіткої зрозумілої картини ситуації від посадових осіб забудовника та фонду, відповідно, нам не надають актуальних графіків будівництва, тому ми вирішили звернутися до вищих органів влади і закликати їх створити робочу групу, яка допоможе нам врегулювати відносини", - говорить Володимир Ковальчук, представник ініціативної групи інвесторів корпорації "Укрбуд".

Інвестори ведуть переговори із можновладцями, забудовником і представниками фонду, в який вклали гроші.

Навіть зареєстрували петицію на сайті президента, аби з'ясувати, що ж відбувається. Сьогодні - подали лист у офіс президента. У владних кабінетах поки що уникають будь-яких оцінок.

"Ми збираємо більше інформації, щоби дії, які будуть здійснюватися були ефективними. В нас є так само звернення до правоохоронних органів, в межах їхньої компетенції, ми готуємо це звернення", - говорить Олександр Аліксійчук, голова підкомітету ВР з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва.

Та головне, щоб обіцянки можновладців навести лад із забудовниками і захистити інвесторів не стали черговим словесним довгобудом.