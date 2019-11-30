Страви з усього світу й вироби ручної роботи. У столиці пройшов благодійний ярмарок, який організовують іноземні посольства. Влаштовують подію вже 27ий рік поспіль. Чим дивували заморські гості?

НСК "Олімпійський" сьогодні нагадує земну кулю в мініатюрі. Побачити і спробувати тут можна все найцікавіше і найсмачніше - з півсотні країн. І, наприклад, зі Словенії - одразу потрапити до Куби.

Запальні кубинці пропонують хенд-мейд сувеніри, справжні сигари - теж скручені вручну. І навіть віртуальну подорож на острів свободи.

"Можно почувствовать себя на Кубе, выпивая 50 граммов кубинского рома".

Натомість, естонці хизуються найздоровішою їжею на ярмарку. Пригощає сам пан посол.

"Ми дуже пишаємося нашою національною стравою, вона називається кама. це кисле молоко змішане із різними зерновими - ячмінь, жито, овес, бобові. Кама заряджає енергією, особливо у спекотну погоду", - запевняє Каімо Кууск, Надзвичайний і Повноважний посол Естонії в Україні.

А посольство США вже ділиться різдвяним настроєм - мут пропонують закупати смаколики до новорічних свят.

"Ми готувалися кілька місяців - збирали гроші, привозили все це зі Штатів, облаштовували стенд. Найскладніше було випікати печиво і солодкі закуски. але воно того варте - це суто американська різдвяна їжа", - говорить Керрі, волонтерка.

Традиційні пиріжки з м'ясом, печиво з тертим мигдалем і обов'язково м'ятний чай, - це вже кулінарні візитівки королівства Марокко.

"Для нас, участь у ярмарку - це чудова нагода представити українцям марокканську кухню. Тут у нас є страви і солоні, і солодкі - з медом і горіхами", - показує Фауз Ель Ашабі, Надзвичайний і Повноважний посол Марокко в Україні.

Французькі вина, перуанські пончо, німецьке пиво і ризькі шпроти. А ще - національні танці й майстер-класи для дітей. Кожен тут може знайти усе чого душа забажає.

"Я вирішила скуштувати мексиканську їжу, оскільки, чесно кажучи, моя сестра живе у Мексиці і в мене ніяк не виходить до неї приїхати, але таким чином хоч трошки долучилася до її культури", - говорить Діна Заїка, відвідувачка ярмарку.

Та смачно поїсти тут не головне. Мета заходу - зібрати гроші на благодійність. Усе вторговане віддадуть на допомогу сиротам, людям літнього віку, дітям з особливими потребами та переселенцям зі сходу України.

"Виручені кошти йдуть на фінансування ґрантів для неурядових громадських організацій. Я думаю, у цьому немає нічого надзвичайного. Адже на те ми й люди, щоб допомагати один одному. І це мені подобається найбільше на цьому ярмарку", - зазначила Сара Пул, президент Міжнародного жіночого клубу Києва.

Торік зібрати вдалося 3,5 мільйони гривень. Нині стільки ж організатори нарахували у скарбничці ще до початку події - це виручка за квитки і пожертви благодійників. Тож, у підсумку, сподіваються вторгувати ще більше.