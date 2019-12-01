У ніч проти неділі в Полтаві згорів мікроавтобус відомого волонтера. За попередніми даними, його власник - активіст Ігор Убий-Вовк.

Чоловік заявив - вважає це спробою залякування. Зазначив - використовував авто чотири роки для перевезення гаманітарної допомоги на передову. До того ж мікроавтобус стояв на обліку в Міністерстві оборони.