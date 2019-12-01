У Полтаві згорів мікроавтобус відомого волонтера [ Редактировать ]
У ніч проти неділі в Полтаві згорів мікроавтобус відомого волонтера. За попередніми даними, його власник - активіст Ігор Убий-Вовк.
Чоловік заявив - вважає це спробою залякування. Зазначив - використовував авто чотири роки для перевезення гаманітарної допомоги на передову. До того ж мікроавтобус стояв на обліку в Міністерстві оборони.
по теме
В Австралії лісові пожежі дісталися житлових будинків
Садиби охопив вогонь. Горить у штаті Новий Південний Вельс уже понад три тижні
Вогонь і вода: у центрі Києва рятували історичну будівлю
Полум'я охопило горішні поверхи, а вода, якою його гасили, завдала шкоди помешканням нижче. Тож уже пів місяця, як люди сподіваються на ремонт державним коштом
В Австралії оголосили надзвичайний стан через пожежі
Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше трьох людей
У США сталася чергова масова стрілянина
Знову масова стрілянина у США. 11 людей поранено в туристичному кварталі Нового Орлеану
Підрив банкомата у Києві: поліція затримала грабіжників
Грабіжників, які, ймовірно, підірвали банкомат у Києві, затримано. Ними виявились іноземець і киянин, який раніше був засуджений за зберігання наркотиків