У Києві спіймали підривників банкоматів [ Редактировать ]
Столичні правоохоронці напередодні спіймали двох підозрюваних у підриві банкомату. Один із них - киянин - має судимість за зберігання наркотиків.
Затриманим світить до 10 років ув'язнення. Нагадаю, подія сталася в суботу. Двоє чоловіків за допомогою газово-повітряної суміші підірвали банкомат, забрали касети з грішми й втекли. Від вибуху ніхто не постраждав.
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