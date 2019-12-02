Столичні правоохоронці напередодні спіймали двох підозрюваних у підриві банкомату. Один із них - киянин - має судимість за зберігання наркотиків.

Затриманим світить до 10 років ув'язнення. Нагадаю, подія сталася в суботу. Двоє чоловіків за допомогою газово-повітряної суміші підірвали банкомат, забрали касети з грішми й втекли. Від вибуху ніхто не постраждав.