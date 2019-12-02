Почему нельзя дарить ножи: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Подарок - очень приятный и иногда даже дорогой знак внимания. Однако, у каждого предмета есть своя энергетика и не все обладают сильной и положительной. Так, согласно народным приметам, самым опасным подарком является нож.
Почему нельзя дарить ножи?
Если вы захотите подарить нож другу, будьте готовы к тому, что вскоре вам предстоит сильно поссориться. Острое лезвие ножа притягивает негатив, который может отразиться на ваших отношениях с близким человеком.
Пожилые люди до сих пор ругают тех, кто дарит ножи на свадьбу, ведь данная примета сулит скорейший развод супругов. Но опаснее всего, если кто-то из молодоженов порежется подаренным ножом: это означает, что вскоре один из супругов может столкнуться с серьезными жизненными трудностями.
Кроме того, даря этот предмет, вы можете лишить человека дачи и благополучия.
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