В сети появились новые кадры со съемок второй части "Аватар". На опубликованным снимке запечатлен "Морской дракон" - флагманский корабль, созданный для перевозки другого водного транспорта.

По состоянию на декабрь 2019 года Джеймс Кэмерон завершил промежуточные съемки сиквелов, восстановление которых будет уже в 2020 году.

Фото: Twitter

Ранее сообщалось, что тучную невесту жестко пристыдили за откровенный наряд.