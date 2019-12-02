"Аватар 2": появилось новое фото со съемок [ Редактировать ]
В сети появились новые кадры со съемок второй части "Аватар". На опубликованным снимке запечатлен "Морской дракон" - флагманский корабль, созданный для перевозки другого водного транспорта.
По состоянию на декабрь 2019 года Джеймс Кэмерон завершил промежуточные съемки сиквелов, восстановление которых будет уже в 2020 году.
Фото: Twitter
Ранее сообщалось, что тучную невесту жестко пристыдили за откровенный наряд.
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