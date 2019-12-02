У Парижі попрощалися із 13 солдатами, що загинули під час виконання бойового завдання в Малі. Церемонію очолив президент Франції Еммануель Макрон. Віддати останню шану загиблим прийшли тисячі людей.

Фатальний інцидент стався тиждень тому на кордоні з Нігером і Буркіна-Фасо. Під час спецоперації проти ісламістів, уночі, зіткнулися два вертольоти. Загинули шестеро офіцерів, стільки ж сержантів і капрал.

Це була найбільша одночасна втрата французької армії за 40 років.