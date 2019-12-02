У Парижі віддали останню шану загиблим у Малі солдатам [ Редактировать ]
У Парижі попрощалися із 13 солдатами, що загинули під час виконання бойового завдання в Малі. Церемонію очолив президент Франції Еммануель Макрон. Віддати останню шану загиблим прийшли тисячі людей.
Фатальний інцидент стався тиждень тому на кордоні з Нігером і Буркіна-Фасо. Під час спецоперації проти ісламістів, уночі, зіткнулися два вертольоти. Загинули шестеро офіцерів, стільки ж сержантів і капрал.
Це була найбільша одночасна втрата французької армії за 40 років.
по теме
У Парижі активізувалися "жовті жилети"
У Парижі з нагоди першої річниці від початку протестів "жовтих жилетів" кілька десятків мітингувальників влаштували акцію у фешенебельному універмазі - Галереї Лафаєт
У Лондоні вшанували пам'ять жертв теракту на Лондонському мосту
На панахиді згадують двох випускників Кембриджу, які загинули від рук терориста минулої п'ятниці
На Мальті тисячі людей протестують з портретами загиблої журналістки
юди вийшли на вулиці Валетти з портретами загиблої журналістки-розслідувачки корупційних оборудок Дафни Каруани Галіції. Її підірвали у власному авто два роки тому
Німеччина опинилась на порозі політичної кризи
Нове керівництво партії німецькі соціал-демократи обирали кілька місяців. Номінувалися понад десять кандидатів, проводили кілька турів голосування
Приватизація аеропортів: парижани вийшли на протести
У Парижі знову протести. Цього разу містяни вийшли на вулиці висловитися проти планів із приватизації столичних аеропортів