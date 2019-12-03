В Британии женщина неудачно сделала липосакцию из-за чего едва не лишилась ног, сообщает Mirror.

Женщина решилась на операцию из-за болезни липедемы, которые сделали ее ноги толстыми. Вместо того, чтобы лечить заболевание, женщина сначала перестала носить короткие платья и обтягивающие штаны, а затем решила откачать жир.

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Спустя несколько часов после операции женщина почувствовала себя плохо, а затем ее дочь обнаружила мать без сознания. Как выяснилось, женщина подхватила смертельную инфекцию - некротический фасциит. Ей хотели ампутировать ноги, но врачам удалось остановить распространение инфекции.

Когда женщина пришла в себя, то увидела, что на правой ноге почти не осталось плоти, и британка могла видеть свои кости. Женщине пришлось пережить несколько операций по пересадке кожи, и заново учиться ходить.

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