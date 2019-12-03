"Вегетарианское" молоко опасно для здоровья - врачи [ Редактировать ]
"Вегетарианское" молоко оказалось более вредно чем коровье. Об этом сообщает Daily Telegraph.
Британская общественная организация Action on Sugar, которая исследует воздействие сахара на организм человека, сообщила, что в горячих напитках с вегетарианским молоком много сахара.
Напитки на основе овсяного молока содержат 23 чайных ложки сахара. Такой напиток равнозначен съеденным четырем шоколадным кексам или выпитым трем банкам колы.
"Часто информацию об энергетической ценности напитков очень трудно найти, в основном она доступна только на веб-сайтах", - рассказала глава Action on Sugar Кэтрин Дженнер.
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