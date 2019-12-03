Кому нужно есть хурму [ Редактировать ]
Группа американских ученых провела ряд исследований и выяснила, что употребление хурмы способно положительно повлиять на продолжительность жизни человека, пишет foodandmood.com.ua.
Так, благодаря богатому витаминами составу хурмы укрепляется иммунитет. В этом плоде содержится большое количество витаминов группы В, С, калия, железа и йода.
Присутствие хурмы в каждодневном меню активирует защитные функции организма и помогает ему бороться с инфекциями и вирусами.
Железо, которым богата хурма, поможет бороться с анемией. А йод, присутствующий в ней, улучшает работу щитовидной железы.
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