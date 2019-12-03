Террористам нас не запугать! [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Сегодня в отношении нашей политической силы - единственной оппозиционной партии в стране запущена волна террора. Совершено уже третье за последнюю неделю нападение на партийные представительства. Только чудом удалось предотвратить срабатывание взрывного устройства, которым террористы хотели подорвать общественную приемную оппозиционеров в городе Харькове.
Политический терроризм в Украине приобретает все больший размах. Нормой становятся покушения на жизнь журналистов, обстрелы из гранатометов оппозиционных каналов, нападения на офисы и представительства оппозиционных партий. Полное бездействие и откровенное попустительство со стороны власти толкают террористов на все более наглые и опасные акции, жертвами которых могут стать уже десятки людей.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от правоохранительных органов немедленной реакции этот террористический акт. Вместо участия в травле независимых СМИ и оппозиционных политиков, СБУ, ГПУ и другим правоохранительным органам нужно срочно заняться борьбой с политическим террором. Пока под офисы оппозиции будут безнаказанно подкладывать гранаты, Украина не будет ни цивилизованным, ни демократическим государством.
Мы считаем эту и все предыдущие террористические атаки, направленные против нашей партии, свидетельством политического отчаяния радикалов и партии войны в Украине.
Злоба врагов - это реакция на укрепление наших позиций в Харькове и других регионах страны. Видя постоянно растущую поддержку гражданами нашей политической силы, угрозами и насилием они хотят нас запугать. Заставить партию предать украинский народ, отказаться от защиты прав людей, активной работы над мирным урегулированием.
Но мы не отступим!
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