Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Сегодня в отношении нашей политической силы - единственной оппозиционной партии в стране запущена волна террора. Совершено уже третье за последнюю неделю нападение на партийные представительства. Только чудом удалось предотвратить срабатывание взрывного устройства, которым террористы хотели подорвать общественную приемную оппозиционеров в городе Харькове.

Политический терроризм в Украине приобретает все больший размах. Нормой становятся покушения на жизнь журналистов, обстрелы из гранатометов оппозиционных каналов, нападения на офисы и представительства оппозиционных партий. Полное бездействие и откровенное попустительство со стороны власти толкают террористов на все более наглые и опасные акции, жертвами которых могут стать уже десятки людей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от правоохранительных органов немедленной реакции этот террористический акт. Вместо участия в травле независимых СМИ и оппозиционных политиков, СБУ, ГПУ и другим правоохранительным органам нужно срочно заняться борьбой с политическим террором. Пока под офисы оппозиции будут безнаказанно подкладывать гранаты, Украина не будет ни цивилизованным, ни демократическим государством.

Мы считаем эту и все предыдущие террористические атаки, направленные против нашей партии, свидетельством политического отчаяния радикалов и партии войны в Украине.

Злоба врагов - это реакция на укрепление наших позиций в Харькове и других регионах страны. Видя постоянно растущую поддержку гражданами нашей политической силы, угрозами и насилием они хотят нас запугать. Заставить партию предать украинский народ, отказаться от защиты прав людей, активной работы над мирным урегулированием.

Но мы не отступим!