Гранд-фінал чемпіонату світу з перегонів безпілотників пройде у Китаї 10-14 грудня. Організатором турніру є Міжнародна авіаційна федерація (FAI), а серед головних партнерів - інвестиційний фонд українця Макса Полякова Noosphere Ventures.

У чемпіонаті візьмуть участь 112 пілотів з усього світу. Як повідомляється на сайті турніру, призовий фонд турніру складає 125 тис. доларів.

Noosphere Ventures, керуючим партнером якої є американо-український бізнесмен Макс Поляков, відповідає на турнірі за систему управління подіями та реєстрацію учасників, а також керує веб-сайтом та результатами в інтернеті.

У 2018 році Чемпіонат також проходив у Китаї, де за перемогу змагалися 128 пілотів.

Noosphere Ventures є партнером FAI з 2012 року. До речі, саме в Україні відбувся чемпіонат з ракетомодельного спорту-2016 від міжнародної авіаційної федерації.