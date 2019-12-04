Чемпіонат світу з перегонів безпілотників у Китаї пройде за підтримки інвестиційного фонду Макса Полякова [ Редактировать ]
Гранд-фінал чемпіонату світу з перегонів безпілотників пройде у Китаї 10-14 грудня. Організатором турніру є Міжнародна авіаційна федерація (FAI), а серед головних партнерів - інвестиційний фонд українця Макса Полякова Noosphere Ventures.
У чемпіонаті візьмуть участь 112 пілотів з усього світу. Як повідомляється на сайті турніру, призовий фонд турніру складає 125 тис. доларів.
Noosphere Ventures, керуючим партнером якої є американо-український бізнесмен Макс Поляков, відповідає на турнірі за систему управління подіями та реєстрацію учасників, а також керує веб-сайтом та результатами в інтернеті.
У 2018 році Чемпіонат також проходив у Китаї, де за перемогу змагалися 128 пілотів.
Noosphere Ventures є партнером FAI з 2012 року. До речі, саме в Україні відбувся чемпіонат з ракетомодельного спорту-2016 від міжнародної авіаційної федерації.
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