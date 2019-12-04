2 місяці під вартою без права внесення застави. Шевченківський суд Києва відправив під арешт двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київради.

Засідання проходило у закритому режимі. Батько загиблої дитини розповів, що отримував погрози протягом 4-х років і закликав правоохоронців перевірити своїх недругів на детекторі брехні.

Нагадаємо, у неділю ввечері у середмісті Києва обстріляли автомобіль В'ячеслава Соболєва - він саме їхав зі своєю родиною, і куля влучила в його трирічного сина. Хлопчик помер дорогою до лікарні.

Підозрюваних правоохоронці затримали вже наступного дня - це двоє молодиків 18 і 19 років Андрій Лаврега і Євген Семенов. Обидва раніше добровольцями воювали на Донбасі.

"У меня есть записи разговоров, что меня пытались заказать несколько лет тому назад. Я с большим уважением к полиции, что они в течении суток так включились и сделали свою работу. Я надеюсь и уверен, что они доведут это все до конца. У меня только к ребятам полицейским будет одно предложение: я готов предоставить список фамилий, которых, на мой взгляд, нужно просто посадить на детектор лжи", - заявив В'ячеслав Соболєв, депутат Київської обласної ради.