Суд арештував підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика [ Редактировать ]
2 місяці під вартою без права внесення застави. Шевченківський суд Києва відправив під арешт двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київради.
Засідання проходило у закритому режимі. Батько загиблої дитини розповів, що отримував погрози протягом 4-х років і закликав правоохоронців перевірити своїх недругів на детекторі брехні.
Нагадаємо, у неділю ввечері у середмісті Києва обстріляли автомобіль В'ячеслава Соболєва - він саме їхав зі своєю родиною, і куля влучила в його трирічного сина. Хлопчик помер дорогою до лікарні.
Підозрюваних правоохоронці затримали вже наступного дня - це двоє молодиків 18 і 19 років Андрій Лаврега і Євген Семенов. Обидва раніше добровольцями воювали на Донбасі.
"У меня есть записи разговоров, что меня пытались заказать несколько лет тому назад. Я с большим уважением к полиции, что они в течении суток так включились и сделали свою работу. Я надеюсь и уверен, что они доведут это все до конца. У меня только к ребятам полицейским будет одно предложение: я готов предоставить список фамилий, которых, на мой взгляд, нужно просто посадить на детектор лжи", - заявив В'ячеслав Соболєв, депутат Київської обласної ради.
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