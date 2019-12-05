Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение суда низшей инстанции о залоге в 1 млн 56 тыс. 550 гривен мэру Львова Андрею Садовому. Заседание транслировали в Facebook Садового.

Напомним, Садового подозревают в злоупотреблении властью. Его отпустили под личное обязательство. Известно, что срок личного обязательства продлится до 20 января 2020 года.

Суд рассматривал апелляции со стороны защиты и обвинения около 9 часов. В конце суд не удовлетворил апелляционную жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая просила увеличить залог до 50 млн гривен.

Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение, - прокомментировал заседание Садовой.

Раньше сообщалось о том, что прокуратура сообщила о подозрении Садовому. А также Садовой обжаловал свою меру пресечения.