Курс биткоина резко "взлетел" [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В четверг, 5 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $178. За неделю курс упал на $419.
Теперь за монету предлагают $7336.21.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $146.2;
- Litecoin $44.67;
- Bitcoin Cash $210.04.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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