В четверг, 5 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $178. За неделю курс упал на $419.

Теперь за монету предлагают $7336.21.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $146.2;

$146.2; Litecoin $44.67;

$44.67; Bitcoin Cash $210.04.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.